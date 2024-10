"Sagra del bollito" di San Pietro in Casale (Di martedì 15 ottobre 2024) Nei giorni 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 e 20 ottobre a San Pietro in Casale tanti appuntamenti per gustare il bollito, un secondo piatto della cucina tradizionale bolognese che sempre più raramente si trova sulle tavole delle famiglie e dei ristoranti.Un'opportunità per assaggiare diversi tipi Bolognatoday.it - "Sagra del bollito" di San Pietro in Casale Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nei giorni 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 e 20 ottobre a Sanintanti appuntamenti per gustare il, un secondo piatto della cucina tradizionale bolognese che sempre più raramente si trova sulle tavole delle famiglie e dei ristoranti.Un'opportunità per assaggiare diversi tipi

"Sagra del bollito" di San Pietro in Casale - La sagra del bollito è realizzata per sostenere lo storico Carnevale di San Pietro in Casale, in attività dal 1871. Per questo motivo alcuni dei piatti del menù sono intitolati all'irriverente ... (bolognatoday.it)

