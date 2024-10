Rocca: "Simulation Center farà crescere ancora di più qualità di Ucbm" (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "Questo è un centro di cui andare orgogliosi per la formazione degli studenti e sono sicuro che farà crescere ancora di più la qualità del Campus Bio-Medico. Lo sviluppo economico della nostra regione è importante, perché se cresce l'impresa, cresce l'occupazione, si sanano le fratture sociali. Questa capacità da parte del mondo accademico di attrarre imprese è un aspetto importantissimo, con una ricchezza in più che troviamo qui al campus, ovvero quella di mettere le tecnologie e la capacità di impresa al servizio dell'uomo". Iltempo.it - Rocca: "Simulation Center farà crescere ancora di più qualità di Ucbm" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute) - "Questo è un centro di cui andare orgogliosi per la formazione degli studenti e sono sicuro chedi più ladel Campus Bio-Medico. Lo sviluppo economico della nostra regione è importante, perché se cresce l'impresa, cresce l'occupazione, si sanano le fratture sociali. Questa capacità da parte del mondo accademico di attrarre imprese è un aspetto importantissimo, con una ricchezza in più che troviamo qui al campus, ovvero quella di mettere le tecnologie e la capacità di impresa al servizio dell'uomo".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rocca : “Simulation Center farà crescere ancora di più qualità di Ucbm” - (Adnkronos) – "Questo è un centro di cui andare orgogliosi per la formazione degli studenti e sono sicuro che farà crescere ancora di più la qualità del Campus Bio-Medico. . Questa capacità da parte del mondo accademico […] The post Rocca: “Simulation Center farà crescere ancora di più qualità di Ucbm” appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

Rocca : "Simulation Center farà crescere ancora di più qualità di Ucbm" - (Adnkronos Salute) - "Questo è un centro di cui andare orgogliosi per la formazione degli studenti e sono sicuro che farà crescere ancora di più la qualità del Campus Bio-Medico. Questa capacità da parte del mondo accademico di attrarre imprese è un aspetto importantissimo, con una ricchezza in più che troviamo qui al campus, ovvero quella di mettere le tecnologie e la capacità di impresa al ... (Liberoquotidiano.it)

Rocca : "Simulation Center farà crescere ancora di più qualità di Ucbm" - La "formazione è un tema molto delicato in medicina. "Quando mi sono occupato di grandi emergenze - ha spiegato Rocca - avevo delle persone straordinariamente preparate nel ricreare degli scenari, però ovviamente anche quello ha tutta una serie di costi e di impegno. Roma, 15 ott. Roma sicuramente ha una tradizione di formazione importante, però poter formare e fare didattica su un manichino ... (Liberoquotidiano.it)