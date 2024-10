Riva del Garda in festa | centra il 6 al Superenalotto e vince 892 milioni di euro

Ilfogliettone.it - Riva del Garda in festa: centra il “6” al Superenalotto e vince 89,2 milioni di euro

(Di martedì 15 ottobre 2024)del, una pittoresca località in provincia di Trento, è indopo che un fortunato giocatore hato il "6" al, portando a casa un jackpot straordinario di 89,2di. La schedinante, acquistata per soli trepresso la Tabaccheria Fortuna situata in Viale dei Tigli, è stata una vera sorpresa per la comunità locale, che non aveva mai visto una vincita di tale portata in oltre 25 anni di storia del gioco.Dettagli della vincitaLa combinazionente è stata: 1, 23, 44, 45, 47, 60, con Jolly 14 e SuperStar 19. Questo evento segna la seconda vincita del 2024 per il, dopo quella di maggio a Napoli che aveva assegnato un jackpot di 101,5di. Con questa nuova vincita, il totale dei jackpot distribuiti daldalla sua creazione è salito a 116.