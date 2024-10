Regione Lazio: avviato il progetto “Soleil” per combattere sfruttamento lavorativo e caporalato (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Regione Lazio ha lanciato un nuovo progetto interregionale, denominato “Soleil”, mirato a contrastare lo sfruttamento lavorativo e il caporalato. Questo progetto, che ha preso avvio il 1° ottobre 2024, si pone come obiettivo ambizioso quello di supportare 1000 cittadini provenienti da paesi terzi, con uno specifico focus sull’inclusione socio-economica delle vittime e potenziali vittime. L’assessore al Lavoro, Giuseppe Schiboni, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per garantire la dignità e il diritto al lavoro a chi quotidianamente contribuisce all’economia locale. Gaeta.it - Regione Lazio: avviato il progetto “Soleil” per combattere sfruttamento lavorativo e caporalato Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Laha lanciato un nuovointerregionale, denominato “”, mirato a contrastare loe il. Questo, che ha preso avvio il 1° ottobre 2024, si pone come obiettivo ambizioso quello di supportare 1000 cittadini provenienti da paesi terzi, con uno specifico focus sull’inclusione socio-economica delle vittime e potenziali vittime. L’assessore al Lavoro, Giuseppe Schiboni, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per garantire la dignità e il diritto al lavoro a chi quotidianamente contribuisce all’economia locale.

Sconfiggere il caporalato, fermare il dilagare del lavoro nero e, soprattutto, assicurare il diritto al lavoro e alla dignità a chi ogni giorno con il suo sacrificio e impegno contribuisce a far crescere la nostra economia è la sfida che non intendiamo perdere", ha concluso l'assessore Schiboni. Dobbiamo fare sistema per arrivare al risultato impedendo che quanto accade, purtroppo ogni giorno

