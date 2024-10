Ilrestodelcarlino.it - Ragazza costretta a fare sesso durante il party: risarcita con 12mila euro

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Rimini, 15 ottobre 2024 - Una festa estiva in una villa nelle colline riminesi. Una bella serata d’estate, la musica, giovani che ballano e si divertono. Il tutto però si è trasformato in un incubo per unariminese, all’epoca dei fatti appena 18enne,a subire una violenza sessuale da un ragazzo di due anni più grandi di lei. La vittima ha però trovato il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri che hanno dato avvio immediatamente alle indagini che hanno portato all’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Rimini (pm Davide Ercolani). E così nei giorni scorsi la vicenda giudiziaria a carico del 20enne, difeso dall’avvocato Massimiliano Orrù, si è conclusa con un patteggiamento. Due anni e sei mesi è la pena stabilita in sede di udienza preliminare davanti al gup di Rimini.