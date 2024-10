Ilrestodelcarlino.it - Quattro donne sul palcoscenico. Si apre la stagione dell’Itc Teatro

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo il debutto a Kilowatt Festival, da domani a domenica 20 e da mercoledì 23 a domenica 27 ottobrela2024-25di via Rimembranze ’Miserella’, il nuovo spettacolo deldell’Argine, per la regia di Micaela Casalboni. ’Miserella’ è il nome popolare dato nel dialetto toscano alla pianta nota come Daphne Mezereum, detta anche "fior di stecco" perché, su un gambo all’apparenza secco, morto, ospita una miriade di fiori. Miserella è un lavoro did’attore, anzi d’attrice, sul tema del corpo che cambia, che invecchia, che decade, che si trasforma, in particolare il corpo femminile, ma non solo.