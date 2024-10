Protesta carcere di Sanremo, detenuti danno fuoco a celle (Di martedì 15 ottobre 2024) I detenuti hanno incendiato alcune suppellettili all'interno delle celle, creando una grande nube di fumo che ha investito le tre sezioni del carcere Imolaoggi.it - Protesta carcere di Sanremo, detenuti danno fuoco a celle Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ihanno incendiato alcune suppellettili all'interno delle, creando una grande nube di fumo che ha investito le tre sezioni del

