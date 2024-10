Formiche.net - Profeta della pace che sfida la guerra. Il cardinale Zuppi a Mosca

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) La foto parla più di un’intervista. IlMatteoe il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov si danno la mano a. Aduso a mentire in tutte le lingue, il capodiplomazia del Cremlino sorride sornione con l’aria di chi è convinto di avere turlupinato l’interlocutore. Cardinal’s mission to Moscow starts today Minister Lavrov discussed with @Pontifex‘s special envoy for peace ways of dealing with the most pressing humanitarian issues pic.twitter.com/Q9zMU2hPI0 — Russian Embassy to the Holy See and SMOM (@embrus) October 14, 2024 Il sorriso diè invece di circostanza. Negli occhi socchiusi e sul volto delsi intravede lo sforzo di dissimulare la constatazione di avere sbirciato l’abissoprotervia di Putin.