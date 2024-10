Pogba rivendica la sua innocenza nel caso doping: “Mi hanno restituito ciò che mi era stato tolto” (Di martedì 15 ottobre 2024) Paul Pogba tira un sospiro di sollievo per la riduzione della squalifica per doping: "Non avevo fatto nulla quindi perché avrebbero dovuto darmi quattro anni?" Fanpage.it - Pogba rivendica la sua innocenza nel caso doping: “Mi hanno restituito ciò che mi era stato tolto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Paultira un sospiro di sollievo per la riduzione della squalifica per: "Non avevo fatto nulla quindi perché avrebbero dovuto darmi quattro anni?"

Ridotta la squalifica per doping a Pogba : da 4 anni a 18 mesi - "Non vedo l'ora di poter inseguire di nuovo i miei sogni. Non vedo l'ora di tornare", ha affermato ancora Pogba, che potra' riprednere ad allenarsi a gennaio del prossimo anno. Il che significherebbe che il centrocampista francese, fermato per la positività al doping nel settembre del 2023, nel mese di marzo del 2025 potrebbe tornare a indossare la maglia della Juventus e a riprendere la normale ... (Agi.it)

