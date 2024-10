Parte da Lucca la piccola rivoluzione dei giovani chef (Di martedì 15 ottobre 2024) Della vicenda dei tre chef lucchesi che hanno restituito al mittente la stella Michelin è stato detto di tutto negli ultimi giorni, ma forse c’è ancora qualcosa da dire. Contrariamente ad altri casi famosi di chef che in passato hanno cestinato il “macaron“, in questo caso si tratta di giovani ed entusiasti, che in teoria dovrebbero baciare la pantofola dei soloni francesi che da cinque anni li inseriscono – bontà loro - nel ristretto novero dei ristoranti che “meritano la tappa”, spalancando loro il sol dell'avvenire. E' il primo caso del genere nel nostro Paese. E questo possiamo spiegarlo in mille modi, dai più poetici ai più cinici, ma può e deve insegnarci qualcosa. Gamberorosso.it - Parte da Lucca la piccola rivoluzione dei giovani chef Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Della vicenda dei trelucchesi che hanno restituito al mittente la stella Michelin è stato detto di tutto negli ultimi giorni, ma forse c’è ancora qualcosa da dire. Contrariamente ad altri casi famosi diche in passato hanno cestinato il “macaron“, in questo caso si tratta died entusiasti, che in teoria dovrebbero baciare la pantofola dei soloni francesi che da cinque anni li inseriscono – bontà loro - nel ristretto novero dei ristoranti che “meritano la tappa”, spalancando loro il sol dell'avvenire. E' il primo caso del genere nel nostro Paese. E questo possiamo spiegarlo in mille modi, dai più poetici ai più cinici, ma può e deve insegnarci qualcosa.

