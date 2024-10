Ospedale aperto. Visite gratuite e due incontri (Di martedì 15 ottobre 2024) L’osteoporosi è stata definita nel 2001 come una malattia sistemica dell’apparato scheletrico, caratterizzata da una bassa densità minerale e dal deterioramento della micro-architettura del tessuto osseo, con conseguente aumento del rischio di frattura per traumi anche minimi. Rappresenta la più comune malattia del metabolismo scheletrico e colpisce oltre il 6% degli uomini e più del 20% delle donne dopo i 50 anni di età. Con queste premesse Siena celebrerà la Giornata Mondiale dell’Osteoporosi il 18 e 19 ottobre, con due eventi di approfondimento curati dal professor Bruno Frediani (nella foto), direttore di Reumatologia e presidente Società italiana dell’osteoporosi del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro, e dal professor Luigi Gennari, direttore di Medicina interna e della complessità dell’AouS. Lanazione.it - Ospedale aperto. Visite gratuite e due incontri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’osteoporosi è stata definita nel 2001 come una malattia sistemica dell’apparato scheletrico, caratterizzata da una bassa densità minerale e dal deterioramento della micro-architettura del tessuto osseo, con conseguente aumento del rischio di frattura per traumi anche minimi. Rappresenta la più comune malattia del metabolismo scheletrico e colpisce oltre il 6% degli uomini e più del 20% delle donne dopo i 50 anni di età. Con queste premesse Siena celebrerà la Giornata Mondiale dell’Osteoporosi il 18 e 19 ottobre, con due eventi di approfondimento curati dal professor Bruno Frediani (nella foto), direttore di Reumatologia e presidente Società italiana dell’osteoporosi del metabolismo minerale e delle malattie dello scheletro, e dal professor Luigi Gennari, direttore di Medicina interna e della complessità dell’AouS.

