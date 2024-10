Agi.it - Oro ai mondiali giovanili di karate, e a 21 anni è un idolo della Palestina

(Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - È diventata una stella tra i palestinesi la 21enne Mariam Bsharat, vincitrice sabato scorsomedaglia d'oro aididi Jesolo, in Veneto. Si tratta del primo successo iridato per un rappresentantein una competizione di questo livello. "Una palestinese 'Kick ass' vince l'oro", ha titolato il sito Middle East Monitor alludendo al soprannome ispirato a una miniserie a fumetti Usa e al film del 2010. Nata a Nablus, in Cisgiordania, Mariam ha trionfato nella categoria cadetti Kumite 61 kg., battendo in finale per 2-0 l'egiziana Roaa Mohamed. Un podio completato dalla italiana Nicole Correddu, battuta proprio dalla campionessa palestinese in semifinale con il punteggio di 8-3. A soccombere ai colpi e alla tecnicagiovane di Nablus anche la bosniaca Ajlin Kurtanovic, la svizzera Esma Redzic e la belga Maissa Sridi.