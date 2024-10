Ordine Medici Caserta al voto: grande partecipazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa questa mattina lo spoglio all’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caserta. Si sono infatti concluse ieri sera le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche ordinistiche. grande affluenza al seggio di via Bramante, sede dell’Ordine, nei giorni 12, 13 e 14 ottobre. Sono stati 3771 i Medici che hanno votato su 6758 iscritti. 361 invece gli odontoiatri al voto su un numero di 816 iscritti. Dunque, una percentuale di votanti del 55,8% per i Medici e del 44,2% per gli odontoiatri. Due le liste in corsa per il rinnovo del consiglio direttivo dell’albo dei Medici-chirurghi: “Evoluzione”, guidata dal presidente uscente Carlo Manzi, e “Sintesi”, con a capo Antonella Guida. Le operazioni di spoglio proseguiranno ancora per qualche giorno, visto il gran numero di votanti. Anteprima24.it - Ordine Medici Caserta al voto: grande partecipazione Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDa questa mattina lo spoglio all’dei-Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di. Si sono infatti concluse ieri sera le operazioni diper il rinnovo delle cariche ordinistiche.affluenza al seggio di via Bramante, sede dell’, nei giorni 12, 13 e 14 ottobre. Sono stati 3771 iche hanno votato su 6758 iscritti. 361 invece gli odontoiatri alsu un numero di 816 iscritti. Dunque, una percentuale di votanti del 55,8% per ie del 44,2% per gli odontoiatri. Due le liste in corsa per il rinnovo del consiglio direttivo dell’albo dei-chirurghi: “Evoluzione”, guidata dal presidente uscente Carlo Manzi, e “Sintesi”, con a capo Antonella Guida. Le operazioni di spoglio proseguiranno ancora per qualche giorno, visto il gran numero di votanti.

