Oggi la prima seduta del nuovo consiglio provinciale

Pisa, 15 ottobre 2024 - Si è insediato ufficialmente oggi il nuovo consiglio provinciale di Pisa. La seduta si è tenuta nella sala dei comuni di via Battisti: una sala completamente rinnovata anche dal punto di vista tecnologico con mezzi moderni, che permetteranno una fruizione istituzionale al passo coi tempi. Ha coordinato i lavori il presidente Massimiliano Angori, durante la seduta sono state ratificate le nomine dei consiglieri provinciali. Una nuova seduta sarà convocata a stretto giro per l'approvazione, tra le altre cose, di variazioni di bilancio utili all'attività amministrativa e alle funzioni dell'ente provinciale pisano.

