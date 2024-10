Novità all’ospedale . Tra un anno aprirà il centro trapianti per le leucemie (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuove possibilità di cura a Ravenna per i malati affetti da leucemia. Entro il 2025 aprirà i battenti un centro trapianti al midollo osseo destinato a curare a Ravenna i pazienti affetti da leucemia acuta; tra un anno, quindi, presso l’ospedale Santa Maria delle Croci sarà attiva questa struttura, unica in Romagna, grazie all’Azienda sanitaria locale della Romagna e con il contributo determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che con un investimento di 250mila euro lo ha reso possibile, assieme al cospicuo lascito dell’ingegner Walter Ottone Ghinassi. L’Asl Romagna e i tecnici hanno concluso la fase di progettazione ed a breve aprirà il cantiere destinato a concludersi entro un anno, a ottobre 2025, con l’ingresso del primo paziente in struttura. E in 10 anni la Fondazione ha speso oltre 2,5 milioni di euro per il capitolo sanità in Romagna. Ilrestodelcarlino.it - Novità all’ospedale . Tra un anno aprirà il centro trapianti per le leucemie Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuove possibilità di cura a Ravenna per i malati affetti da leucemia. Entro il 2025i battenti unal midollo osseo destinato a curare a Ravenna i pazienti affetti da leucemia acuta; tra un, quindi, presso l’ospedale Santa Maria delle Croci sarà attiva questa struttura, unica in Romagna, grazie all’Azienda sanitaria locale della Romagna e con il contributo determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che con un investimento di 250mila euro lo ha reso possibile, assieme al cospicuo lascito dell’ingegner Walter Ottone Ghinassi. L’Asl Romagna e i tecnici hconcluso la fase di progettazione ed a breveil cantiere destinato a concludersi entro un, a ottobre 2025, con l’ingresso del primo paziente in struttura. E in 10 anni la Fondazione ha speso oltre 2,5 milioni di euro per il capitolo sanità in Romagna.

