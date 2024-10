«Non sono ancora stata rinviata a giudizio», dice l'influencer sul caso Pandoro. E sull'ex: «Se coppia aperta significa che uno tradisce e l'altro no, allora non sapevo di esserlo» (Di martedì 15 ottobre 2024) Le è stato assegnato un tapiro d’oro speciale, quello numero 1.500, il quinto della sua vita. Chiara Ferragni è stata così la protagonista della puntata di Striscia la notizia andata in onda il 14 ottobre. La consegna del tapiro, per due motivi: l’ormai famoso caso Pandoro e le dichiarazioni di Taylor Mega sui presunti tradimenti con Fedez e sulla possibilità che i Ferragnez fossero una coppia aperta. Iodonna.it - «Non sono ancora stata rinviata a giudizio», dice l'influencer sul caso Pandoro. E sull'ex: «Se coppia aperta significa che uno tradisce e l'altro no, allora non sapevo di esserlo» Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Le è stato assegnato un tapiro d’oro speciale, quello numero 1.500, il quinto della sua vita. Chiara Ferragni ècosì la protagonista della puntata di Striscia la notizia andata in onda il 14 ottobre. La consegna del tapiro, per due motivi: l’ormai famosoe le dichiarazioni di Taylor Mega sui presunti tradimenti con Fedez ea possibilità che i Ferragnez fossero una

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni riceve il tapiro e risponde a Taylor Mega su Fedez : «Non sono mai stata in una coppia aperta. Se significa che uno tradisce e l’altro no - allora non sapevo di esserlo» - «Premiata» da Striscia La Notizia per le sue recenti vicende giudiziarie, l'influencer ha detto la sua sulle dichiarazioni della collega, che alle Iene aveva parlato di una relazione con Fedez, e ha precisato: «Per me coppia aperta mai». (Vanityfair.it)

Tapiro a Chiara Ferragni - “Mai stata in una coppia aperta” - Chiara Ferragni ha smentito che nel rapporto tra lei e l’ex marito ci fossero questi accordi. Ha chiarito di non essere mai stata in una “coppia aperta” e, se questo termine significasse che uno tradisce e l’altro no, allora non lo sapeva, ribadendo che “da parte mia coppia aperta mai!“. 1. […] Tra me e Fedez più una cosa fisica, passionale”. (Thesocialpost.it)

Chiara Ferragni riceve un nuovo Tapiro d’Oro e svela la sua verità sul fatto di essere stata in una “coppia aperta” con Fedez - Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20. 35). Nel corso della consegna da parte dell’inviato Valerio Staffelli, la Ferragni racconterà anche la sua verità in merito a una questione che sta infiammando il gossip: con Fedez formava “una coppia aperta”? Il comunicato stampa della produzione del tg satirico: Grande festa a Striscia la notizia. (Isaechia.it)