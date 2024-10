Movieplayer.it - Mission: Impossible 8, riprese ancora in corso, budget supera i 300 milioni, ma il primo trailer è in arrivo

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ildel nuovo capitolo della saga dicontinua a lievitare, ma Simon Pegg rassicura i fan sull'imminente del. Sappiamo che Tom Cruise fa le cose in grande, ma probabilmente neppure lui prevedeva che ildi8 avrebbeto i 300di dollari, cifra stellare che richiederà incassi da capogiro per essere recuperata. E mentre lesonoinin Inghilterra a 20 mesi dalciak, la star Simon Pegg si sarebbe lasciata sfuggire quando uscirà il. I continui ritardi hanno causato lo slittamento della lavorazione di8. In origine il nuovo capitolo della fortunata saga action sarebbe dovuto arrivare nei cinema a giugno 2024, ma adesso, se