Migranti, Meloni sui centri in Albania: "Strada nuova e coraggiosa con spirito europeo" (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono stati aperti i due centri per la gestione dei Migranti in Albania. "L'Italia ha dato il buon esempio con la sottoscrizione del Protocollo Italia-Albania, per processare in territorio albanese, ma sotto giurisdizione italiana ed europea, le richieste di asilo. Le due strutture previste dal Protocollo, il centro di Shengjin e il centro di Gjader, sono ora pronte e operative", ha detto Giorgia Meloni in Senato nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. "Ci siamo presi del tempo in più perché tutto fosse fatto nel migliore dei modi, ma siamo molto soddisfatti dei risultati di questo lavoro. E voglio anche qui ringraziare in particolare i ministri Crosetto, Piantedosi e Nordio, il sottosegretario Mantovano e la nostra Ambasciata in Albania, che hanno seguito passo passo l'attuazione del protocollo.

