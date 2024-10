Meloni fa tappa in Medio Oriente. Il puzzle geopolitico pensando a Unifil (Di martedì 15 ottobre 2024) Un soggetto rilevante del tessuto Mediorientale, capace di permanere stabile e affidabile nonostante l’estrema vicinanza con fronti politici altamente tesi come Siria, Iraq, Palestina e Sinai che in teoria potrebbero riversare su Amman le conseguenze di quelle crisi (a cui sommare il Libano). La Giordania può essere chiave geopolitica per risolvere nodi e allargare alleanze e consapevolezze occidentali? Il Paese dovrebbe essere la prima tappa dell’imminente viaggio in Medio Oriente del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, preoccupata per la sicurezza dei soldati italiani, sia di quelli impegnati nella missione Unifil dell’Onu sia di quelli impegnati nella missione bilaterale Mibil. Formiche.net - Meloni fa tappa in Medio Oriente. Il puzzle geopolitico pensando a Unifil Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Un soggetto rilevante del tessutorientale, capace di permanere stabile e affidabile nonostante l’estrema vicinanza con fronti politici altamente tesi come Siria, Iraq, Palestina e Sinai che in teoria potrebbero riversare su Amman le conseguenze di quelle crisi (a cui sommare il Libano). La Giordania può essere chiave geopolitica per risolvere nodi e allargare alleanze e consapevolezze occidentali? Il Paese dovrebbe essere la primadell’imminente viaggio indel presidente del Consiglio, Giorgia, preoccupata per la sicurezza dei soldati italiani, sia di quelli impegnati nella missionedell’Onu sia di quelli impegnati nella missione bilaterale Mibil.

Ucraina - in agenda Zelensky visita da Meloni giovedì : tappa a Roma in stand-by per Ramstein - L'uso del condizionale è d'obbligo, perché la visita sarebbe legata a doppio filo al vertice di Ramstein, in programma sabato nella base Nato in Germania, dove numerosi capi […] The post Ucraina, in agenda Zelensky visita da Meloni giovedì: tappa a Roma in stand-by per Ramstein appeared first on L'Identità. (Lidentita.it)

