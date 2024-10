Meloni: “Da Israele atteggiamento inaccettabile, andrò in Libano. Su Fitto prevalga interesse nazionale” (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Su Raffaele Fitto prevalga l'interesse nazionale. La premier Giorgia Meloni formula l'invito nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre e del voto per la Commissione e la nomina dell'ex ministro a vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme. Ma l'intervento in Parlamento serve anche alla presidente del Consiglio per condannare l'attacco di Israele alle postazioni Unifil ("atteggiamento inaccettabile", “sto pensando di andare in Libano”), per ribadire l'impegno nei confronti dell'Ucraina e ribadire l'importanza del Piano Mattei per l'Africa. Il tutto senza risparmiare un attacco alla Sea Watch sui migranti. La nomina di Fitto "Ci sono momenti in cui l'interesse nazionale deve prevalere su quello di parte e mi augurosinceramente che questo momento sia uno di quelli, senza distinguo, senza tentennamenti. Quotidiano.net - Meloni: “Da Israele atteggiamento inaccettabile, andrò in Libano. Su Fitto prevalga interesse nazionale” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Su Raffaelel'. La premier Giorgiaformula l'invito nelle comunicazioni in Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre e del voto per la Commissione e la nomina dell'ex ministro a vicepresidente esecutivo con delega alla Coesione e alle Riforme. Ma l'intervento in Parlamento serve anche alla presidente del Consiglio per condannare l'attacco dialle postazioni Unifil ("", “sto pensando di andare in”), per ribadire l'impegno nei confronti dell'Ucraina e ribadire l'importanza del Piano Mattei per l'Africa. Il tutto senza risparmiare un attacco alla Sea Watch sui migranti. La nomina di"Ci sono momenti in cui l'deve prevalere su quello di parte e mi augurosinceramente che questo momento sia uno di quelli, senza distinguo, senza tentennamenti.

