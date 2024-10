Ilrestodelcarlino.it - Mastromattei ospite del Rotary

(Di martedì 15 ottobre 2024) "Qui si vive bene, meglio che in altre località limitrofe". Una valutazione positiva, che tuttavia non nasconde le problematiche di sicurezza del territorio cesenate, quella del questore di Forlì-Cesena Claudiodi una conviviale delCesena. Introdotto dal presidente dell’annata in corso, l’ingegner Norberto Fantini, il questore - accompagnato dal vicario Silvia Gentilini - ha evidenziato il numero in calo dei reati registrati e Cesena (2.240 nel 2024, contro i 2.635 nell’analogo periodo del 2022) dove sono i furti la parte preponderante (a Cesena 864 nel 2024 contro i 1.097 nel 2023). Tante anche le frodi informatiche, una delle voci in crescita: 240 nel 2023, 276 nel 2024.