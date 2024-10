“Maria Rosaria Boccia simulava la gravidanza con un cuscino sopra la pancia” (Di martedì 15 ottobre 2024) Maria Rosaria Boccia metteva un cuscino sulla pancia per simulare una gravidanza agli occhi di un suo ex e di altre persone. Lo sostiene N.A., un uomo di Scafati, in provincia di Salerno, che qualche hanno fa ha avuto una breve relazione con l’imprenditrice 41enne indagata dalla Procura di Roma per minaccia ad appartenente a corpo politico e lesioni aggravate dopo la denuncia presentata dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Nelle carte dell’inchiesta si legge che Boccia avrebbe detto anche a Sangiuliano di essere incinta di lui, anche se poi della presunta gravidanza non si è più saputo nulla. Intervistato dal quotidiano La Verità, N.A. riferisce che la donna era una che “si pavoneggiava” e “che voleva entrare nel mondo della politica”. “Ci siamo visti una sola volta – racconta l’uomo – e il giorno seguente fui obbligato a farla scendere dalla macchina in autostrada”. Tpi.it - “Maria Rosaria Boccia simulava la gravidanza con un cuscino sopra la pancia” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 15 ottobre 2024)metteva unsullaper simulare unaagli occhi di un suo ex e di altre persone. Lo sostiene N.A., un uomo di Scafati, in provincia di Salerno, che qualche hanno fa ha avuto una breve relazione con l’imprenditrice 41enne indagata dalla Procura di Roma per minaccia ad appartenente a corpo politico e lesioni aggravate dopo la denuncia presentata dall’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Nelle carte dell’inchiesta si legge cheavrebbe detto anche a Sangiuliano di essere incinta di lui, anche se poi della presuntanon si è più saputo nulla. Intervistato dal quotidiano La Verità, N.A. riferisce che la donna era una che “si pavoneggiava” e “che voleva entrare nel mondo della politica”. “Ci siamo visti una sola volta – racconta l’uomo – e il giorno seguente fui obbligato a farla scendere dalla macchina in autostrada”.

Maria Rosaria Boccia avrebbe simulato la gravidanza : la rivelazione

Lo svela un testimone, N. Destra o sinistra? Per lei era uguale». Siccome sono separato e sto a casa con mia madre, lei un giorno voleva entrare a tutti i costi. Quest'ultimo avrebbe avuto una breve relazione con la Boccia. Per non incontrarla ho chiuso il portone di casa e l'ho lasciata in giardino.

Maria Rosaria Boccia e il "cuscino sulla pancia per simulare la gravidanza"

"Sapevamo tutti che indossava un cuscino per simulare la pancia. E noi la assecondavamo. Lo faceva perché voleva che si sapesse che era incinta di qualcuno, ma era una palla". Parole di N.A., uomo residente a Scafati, in provincia di Salerno, che dice di aver avuto e poi interrotto una breve...

Maria Rosaria Boccia - la rivelazione a Piazza Pulita : "La mia nomina è stata stracciata su ordine esterno"

imprenditrice non può parlare di molte cose, perché c'è un procedimento in corso, nonostante ciò appare sicura della sua linea difensiva e afferma di avere le prove che potrebbero smentire l'esposto e di credere nella magistratura