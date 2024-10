Manovra, interventi per 30 miliardi: da bonus neonati a pensioni e sanità, le misure (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni alle misure della Manovra 2024-2025. In termini lordi la Manovra è pari a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027, spiegano fonti del Mef. Tra le altre coperture rilevanti della Manovra arriveranno contributi del settore Manovra, interventi per 30 miliardi: da bonus neonati a pensioni e sanità, le misure L'Identità. Lidentita.it - Manovra, interventi per 30 miliardi: da bonus neonati a pensioni e sanità, le misure Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri presieduto dalla premier Giorgia Meloni alledella2024-2025. In termini lordi laè pari a circa 30nel 2025, più 35nel 2026 e oltre 40nel 2027, spiegano fonti del Mef. Tra le altre coperture rilevanti dellaarriveranno contributi del settoreper 30: da, leL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La nuova manovra : bonus da mille euro a ogni neonato. Sanità : 3 - 5 miliardi dalle banche - Il colpo di scena arriva con l’introduzione della Carta per i nuovi nati per i genitori con Isee fino a 40mila euro. E nella manovra 2025 non mancano sorprese e nodi politici sciolti all’ultimo minuto. Il che non significa nuove tasse sulle banche, ma vuol dire comunque che gli istituti di credito e le assicurazioni contribuiranno con 3,5 miliardi attraverso anticipi di liquidità allo Stato. (Quotidiano.net)

Sarà una manovra da 30 miliardi. Difesa e Sanità salvate dai tagli e torna il bonus bebè come con Silvio - Il Cdm ha approvato la Manovra. Il disegno di legge di bilancio dispone interventi con effetti pari, in termini lordi, a circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Sulle pensioni “sono confermate le misure dello scorso anno e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età della pensione ma restano a lavoro”. (Lanotiziagiornale.it)

Manovra - via libera a interventi da 30 miliardi. Nasce la carta da 1.000 euro per i nuovi nati - . Il decreto del cdm “potenzia il bonus per il supporto alla frequenza degli asili nido, includendo anche la clausola di esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal calcolo dell’Isee”. Questo è quanto si legge nel comunicato del Mef. Leggi anche: Superenalotto, vincita da sogno: un sei da quasi 90 milioni a Riva del Garda Con la legge di bilancio vengono ... (Thesocialpost.it)