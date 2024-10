Ilnapolista.it - Mancini sfodera i pizzini in conferenza per difendere la sua Nazionale

(Di martedì 15 ottobre 2024) Non è sicuramente un momento sereno per Roberto. L’ex ct dellaitaliana ha scelto di sedere sulla panchina dell’Arabia Saudita dopo essere quasi scappato da quella azzurra dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar, ma la nuova avventura è tutt’altro che rose e fiori. Questa settimana, prima della partita,ha avuto un piccolo sfogo instampa, per il numero eccessivo, secondo lui, di giocatori stranieri che giocano nel campionato saudita che lascerebbe lapriva di buoni giocatori da impiegare. Poi la sua squadra ha perso l’altro giorno contro il Giappone 2-0 e il ct inha litigato con un giornalista che gli chiedeva del suo elevato ingaggio. Una domanda che ha fatto reagireche gli ha impedito di finire la frase: «Per caso vuoi vedere il mio conto in banca?».