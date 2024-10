M5s: Patuanelli, 'inaccettabili parole Meloni contro M5S, meritiamo rispetto' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Il confronto politico anche aspro non deve mai scendere nell'offesa, inaccettabile e sentire il presidente del Consiglio appellare il mio gruppo parlamentare come degli incapaci e dire che 'quando avrò qualcosa da imparare da voi, mi dimetterò', lo ritengo inaccettabile perché offende la comunità che ho l'onore di presiedere. Questo gruppo merita rispetto". Lo ha detto Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato, intervenendo in aula durante le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sulle comunicazione del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. Liberoquotidiano.it - M5s: Patuanelli, 'inaccettabili parole Meloni contro M5S, meritiamo rispetto' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - "Il confronto politico anche aspro non deve mai scendere nell'offesa, inaccettabile e sentire il presidente del Consiglio appellare il mio gruppo parlamentare come degli incapaci e dire che 'quando avrò qualcosa da imparare da voi, mi dimetterò', lo ritengo inaccettabile perché offende la comunità che ho l'onore di presiedere. Questo gruppo merita". Lo ha detto Stefano, capogruppo del Movimento 5 stelle in Senato, intervenendo in aula durante le dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sulle comunicazione del presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo.

