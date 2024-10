L’Unione europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l’Albania (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Unione europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l’Albania. Nella riunione di martedì a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei ‘Fondamentali’, che a sua volta racchiude cinque capitoli negoziali tematici. Lo annuncia su X il commissario europeo all’Allargamento, Oliver Varhelyi, plaudendo al «traguardo importante» raggiunto da Tirana nel suo processo di integrazione europea. «Poiché l’Albania ha portato a termine le riforme richieste, siamo in grado di aprire il primo cluster, Fondamentali, consentendo di procedere con altri cluster» scrive, elogiando la «determinazione e l’impegno» dell’Albania. Nel quadro dei negoziati per l’adesione, i cluster rappresentano gruppi tematici di capitoli negoziali che riguardano diversi settori della normativa e delle politiche dell’Ue. Lettera43.it - L’Unione europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l’Albania Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024)hadicon. Nella riunione di martedì a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei ‘Fondamentali’, che a sua volta racchiude cinque capitoli negoziali tematici. Lo annuncia su X il commissario europeo all’Allargamento, Oliver Varhelyi, plaudendo al «traguardo importante» raggiunto da Tirana nel suo processo di integrazione. «Poichéha portato a termine le riforme richieste, siamo in grado di aprire il primo cluster, Fondamentali, consentendo di procedere con altri cluster» scrive, elogiando la «determinazione e l’impegno» del. Nel quadro deiper l’, i cluster rappresentano gruppi tematici di capitoli negoziali che riguardano diversi settori della normativa e delle politiche dell’Ue.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

ErasmusDays 2024: 6 giorni di eventi in giro per l'Italia - Dal 14 al 19 ottobre oltre 500 eventi dislocati nelle diverse regioni italiane. Tutte unite per celebrare il Programma Erasmus+ e “far splendere l'Europa” come recita il motto scelto per l'edizione di ... (skuola.net)

Manovra 2025, cosa ci sarà? Extraprofitti, pensioni e concordato: ultime ore per sciogliere il nodo risorse - Martedì 15 ottobre il Documento programmatico di Bilancio sarà approvato in Cdm e inviato a Bruxelles. Mentre il governo tenta di colmare un gap di circa 9 miliardi, Giorgetti avverte: "Proposte dai m ... (firstonline.info)

Svolta definitiva per la panchina: hanno scelto Tuchel - Contatti diretti con Thomas Tuchel per capire i margini di una trattativa entrata definitivamente nel vivo. Non si torna più indietro: ecco tutti i dettagli ... (calciomercato.it)