Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: calcio d’inizio alle 18.30

(Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:27 Alziamoci in piedi e poniamo una mano sul cuore per il canto deglini! 18:26 Tutto pronto per gli inni nazionali. Si parte con quello irlandese. 18:25 Accolte dall’applauso del pubblico friulano entrano in campoed. 18:24 Pubblico di Trieste che attende l’ingresso in campo delle due compagini e la conseguente esecuzione degli inni nazionali. 18:20 Diversi cambi nell’11 base operati dal CT Nunziata, con Fabbian e Bove inizialmente in panchina e Casadei e Ndour scelti come titolari. Capitan Pirola non siede neppure in panchina, attendiamo di conoscere le ragioni del forfait dell’ex Salernitana. 18:16 Agli azzurrini occorre un punto per blindare la qualificazione a Slovacchia 2025. Gli ospiti invece sognano il colpaccio che manderebbe proprio glini agli spareggi. 18:12 Rieccoci amici di OA Sport.