Libano, raid israeliano su villaggio cristiano: tra le vittime donne e bambini (Di martedì 15 ottobre 2024) Squadre della Croce rossa libanese trasportano i corpi estratti dalle macerie nel villaggio di Aito, situato nel distretto a maggioranza cristiana di Zgharta, dopo un attacco aereo israeliano.In seguito al raid nel Nord del Libano si contano 22 morti. L’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni secondo cui Imolaoggi.it - Libano, raid israeliano su villaggio cristiano: tra le vittime donne e bambini Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Squadre della Croce rossa libanese trasportano i corpi estratti dalle macerie neldi Aito, situato nel distretto a maggioranza cristiana di Zgharta, dopo un attacco aereo.In seguito alnel Nord delsi contano 22 morti. L’ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha dichiarato di aver ricevuto segnalazioni secondo cui

Onu - inchiesta indipendente su raid Israele in nord Libano - L'attacco nel villaggio cristiano di Aïto ha ucciso 22 persone, tra cui 12 donne e due bambini, quando è stato bombardato un edificio di quattro piani. Le Nazioni Unite hanno chiesto un'indagine "rapida, indipendente e approfondita" sull'attacco israeliano che ieri ha ucciso 22 persone nel nord del Libano: lo ha dichiarato un portavoce dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i ... (Quotidiano.net)

Mo : sale a 21 bilancio vittime raid Idf villaggio cristiano in Libano - . (Adnkronos) - Il bilancio delle vittime dell'attacco aereo israeliano di ieri contro un villaggio nella regione a maggioranza cristiana di Aitou, nel Libano settentrionale, è salito a 21, con otto feriti. Lo ha reso il ministero della Sanità di Beirut. Beirut, 15 ott. Secondo la Croce Rossa libanese, l'attacco di ieri ha distrutto un intero edificio che ospitava persone che vi si erano ... (Liberoquotidiano.it)

Raid notturni israeliani - 21 morti in Libano e 31 a Gaza. Usa all’Iran : “Gravi conseguenze se attacca Trump” - Israel expanded operations in Lebanon nearly a year after Hezbollah began exchanging fire in support of its ally, Hamas, following the Palestinian group's deadly attack on Israel on October 7, 2023.  Un filmato della tv iraniana mostrerebbe il generale Esmail Qaani, capo della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione, ancora in vita. (Quotidiano.net)