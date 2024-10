Romadailynews.it - Latina, misure cautelari per tre uomini accusati di violenze domestiche

(Di martedì 15 ottobre 2024) Arresti e provvedimenti restrittivi per episodi di violenza e minacce in famiglia Gli agenti del commissariato di Fondi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 40 anni, già soggetto alla misura di allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla vittima. Nonostante il provvedimento e il controllo tramite braccialetto elettronico, l’uomo ha continuato a violare le restrizioni, portando l’Autorità giudiziaria a disporre il suo arresto. In un secondo episodio, avvenuto nella notte, una pattuglia della Volante diè intervenuta in un’abitazione del centro città a seguito di una segnalazione per lite familiare. Un trentenne, tornato a casa in stato di ebbrezza, ha minacciato la madre con un coltello dopo una discussione. D’intesa con il Pubblico Ministero, l’uomo è stato arrestato.