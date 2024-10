Ilfattoquotidiano.it - “La mia testa è già alla Williams. Hamilton? Terrò la mia opinione per me”: le ultime settimane di Sainz in Ferrari

(Di martedì 15 ottobre 2024) Quattro lunghi anni con la stessa monoposto in F1 non si cancellano facilmente. Poche vittorie, ma quelle arrivate sono indimenticabili e rimarranno per sempre nei suoi ricordi. Lae Carlospresto si separeranno. Lo spagnolo ripartirà dper lasciare il posto a Lewis: “Non mi intrometto,la miaper me“, ha dettoa Marca. Ancora sei gare prima della finale del campionato ma “la miaè già proiettata verso la, nonostante tutto voglio ragionare a breve termine e tra vincere un GP il prossimo anno o una gara oggi con lascelgo di vincere con la Rossa“. Rispetto e professionalità nei confronti della “rossa”, di certo, non sono mai mancanti al pilota.e la: “Quattro anni preziosi” Tre vittorie e cinque pole position.