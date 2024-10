Ka, morto il rapper e vigile del fuoco: “Tra i primi soccorritori nell’attentato dell’11 settembre” (Di martedì 15 ottobre 2024) Lutto nel mondo della musica. Il rapper Ka, nome d’arte di Kaseem Ryan, è morto qualche giorno fa all’età di 52 anni. Ka era membro anche del gruppo Natural Elements e svolgeva anche servizio nel dipartimento dei vigili del fuoco di New York City. Secondo quanto si legge sul suo account Instagram, il rapper sarebbe stato anche uno dei primi soccorritori ad intervenire durante l’attentato dell’11 settembre al World Trade Center.Leggi anche: Ferragni e Fedez, arriva il divorzio: “Chiesta cifra record per il mantenimento” “Come veterano di 20 anni del dipartimento dei vigili del fuoco di New York City, ha messo a rischio la sua vita per proteggere i suoi concittadini. Ka è salito al grado di capitano dei FDNY ed è stato uno dei primi soccorritori l’11 settembre 2001 durante gli attacchi al World Trade Center. Thesocialpost.it - Ka, morto il rapper e vigile del fuoco: “Tra i primi soccorritori nell’attentato dell’11 settembre” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Lutto nel mondo della musica. IlKa, nome d’arte di Kaseem Ryan, èqualche giorno fa all’età di 52 anni. Ka era membro anche del gruppo Natural Elements e svolgeva anche servizio nel dipartimento dei vigili deldi New York City. Secondo quanto si legge sul suo account Instagram, ilsarebbe stato anche uno deiad intervenire durante l’attentatoal World Trade Center.Leggi anche: Ferragni e Fedez, arriva il divorzio: “Chiesta cifra record per il mantenimento” “Come veterano di 20 anni del dipartimento dei vigili deldi New York City, ha messo a rischio la sua vita per proteggere i suoi concittadini. Ka è salito al grado di capitano dei FDNY ed è stato uno deil’112001 durante gli attacchi al World Trade Center.

