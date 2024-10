Italia, successo in campo e fuori per gli azzurri di Spalletti: oltre 7.3 milioni di spettatori in tv (Di martedì 15 ottobre 2024) Italia, successo in campo e fuori per gli azzurri di Spalletti: oltre 7.3 milioni di spettatori su Rai 1 per seguire il match di Nations League L’Italia del commissario tecnico Luciano Spalletti vince in campo e anche in tv, attirando sempre più tifosi e appassionati. Continua a crescere il numero degli spettatori che guarda le Calcionews24.com - Italia, successo in campo e fuori per gli azzurri di Spalletti: oltre 7.3 milioni di spettatori in tv Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024)inper glidi7.3disu Rai 1 per seguire il match di Nations League L’del commissario tecnico Lucianovince ine anche in tv, attirando sempre più tifosi e appassionati. Continua a crescere il numero degliche guarda le

Italia-Israele - si gioca in uno scenario surreale. Le formazioni ufficiali : Spalletti lancia in campo Fagioli dal 1' LIVE

Vicario in porta prende il posto di Donnarumma, mentre è confermata in blocco la difesa a tre Di Lorenzo-Bastoni-Calafiori. A centrocampo la linea è composta da Frattesi, Fagioli (al posto di Ricci) e Tonali, sugli esterni conferma per Cambiaso. Tre cambi nella formazione azzurra che affronta Israele in Nations League, rispetto all'Italia che ha giocato giovedì all'Olimpico contro il Belgio.

Italia-Israele - Spalletti scende in campo : «La guerra deve finire - convinciamo gli israeliani»

«Penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire». Lungo tutto il perimetro sono state installate delle barriere alte oltre i due metri. Dopo aver pareggiato contro il Belgio, gli Azzurri proveranno a riconfermare il successo dell'andata per restare in vetta al girone di Nations League.

Italia-Israele - Spalletti scende in campo : «La guerra deve finire - convinciamo gli israeliani» - «Penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire». 45 la sua Nazionale affronterà Israele in un blindatissimo Bluenergy Stadium, l’arena di Udine. Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti al Tg1 dice la sua sulla situazione politico-militare in Medio Oriente, alla vigilia della sfida tra ... (Open.online)