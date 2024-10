Ilnapolista.it - Imperdibile Gravina sugli ultras: «delinquenti espulsi dallo stadio grazie a tecnologia e intelligenza artificiale»

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente della Figcè stato intervistato dal Messaggero Veneto. Tanti i temi toccati, dall’Europeo deludente all’inchiestaha parlato anche della sua possibile ricandidatura: «Ho preso un impegno, scioglierò questa riserva dopo l’Assemblea per una forma di rispetto verso i delegati. Non voglio che la modifica statutaria possa essere condizionata dalla decisione di una mia candidatura. Poi dirò quello che ho in mente di fare. Non ho intenzione, però, di lasciare in mano il calcio italiano a soggetti che non hanno visione e amore per il calcio». Presidente come si cancella un Europeo così deludente? «Semplicemente non cancellandolo, ma usando quell’esperienza negativa per ripartire. Io non voglio dimenticarlo, lo continuo a ripetere ai ragazzi, al mister e allo staff, a tutti. Non dobbiamo commettere gli stessi errori.