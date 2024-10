Il film aprirà domani, mercoledì 16 ottobre, la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma, e sarà presentato in concorso “Progressive Cinema” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il film aprirà domani, mercoledì 16 ottobre, la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma, e sarà presentato in concorso “Progressive Cinema”. Nel cast al fianco di Elio Germano, che veste i panni del politico che ha fatto la storia del partito comunista in Italia, tra gli altri, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia Sacchi. Leggi anche › Elio Germano: «Ho scelto la vita reale, non virtuale» Berlinguer. Iodonna.it - Il film aprirà domani, mercoledì 16 ottobre, la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma, e sarà presentato in concorso “Progressive Cinema” Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il16, la 19adeldi, ein”. Nel cast al fianco di Elio Germano, che veste i panni del politico che ha fatto la storia del partito comunista in Italia, tra gli altri, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco Acquaroli, Fabrizia Sacchi. Leggi anche › Elio Germano: «Ho scelto la vita reale, non virtuale» Berlinguer.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il film aprirà domani - mercoledì 16 ottobre - la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma - e sarà presentato in concorso “Progressive Cinema” - Il film aprirà domani, mercoledì 16 ottobre, la 19a edizione della Festa del Cinema di Roma, e sarà presentato in concorso “Progressive Cinema”. Nel cast al fianco di Elio Germano, che veste i panni del politico che ha fatto la storia del partito comunista in Italia, tra gli altri, Elena Radonicich, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Andrea Pennacchi, Giorgio Tirabassi, Paolo Calabresi, Francesco ... (Iodonna.it)

Pandolfini – Roma : Film - Dive e Gioielli – in collaborazione con Festa del Cinema di Roma - ospite Valentina Cervi - È un circolo virtuoso, innescato dalla possibilità di divulgare in modo fruibile quello che normalmente le persone non conoscono. Cornice dell’evento, la sede romana della Casa d’Aste, da sempre dedicata alla valorizzazione di gioielli preziosi e segnatempo di alta qualità e che, oggi, continua a investire in risorse e professionalità per garantire la massima cura nella gestione di questi ambiti. (Romadailynews.it)

“Natale fuori orario” - il film scritto da e con Vinicio Capossela - giovedì 17 ottobre alla Festa del Cinema di Roma - Un documentario travestito da film per celebrare più di vent’anni di “concerti per le feste” di Vinicio Capossela NATALE FUORI ORARIO un film di Gianfranco Firriolo scritto da Vinicio Capossela Presentato alla Festa del Cinema di Roma sezione Freestyle PROIEZIONE UFFICIALE – giovedì 17 ottobre ore 21 | Teatro Olimpico venerdì 18 ottobre | ore 12 | Teatro Olimpico Seconda proiezione martedì 22 ... (Romadailynews.it)