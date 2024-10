Grave incidente stradale a Cassano allo Ionio: un minore ferito mentre era alla guida di un suv (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un minore si trova in condizioni critiche a seguito di un Grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi a Cassano allo Ionio, comune in provincia di Cosenza. L’incidente ha coinvolto il suv Toyota condotto dal ragazzo, il quale ha impattato con una Ford su cui viaggiavano tre persone. La collisione ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e ha comportato l’attivazione di un vasto intervento di soccorso e viabilità . Il sinistro stradale e i soccorsi La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. I fatti si sono svolti lungo la statale 534 “Di Cammarata e degli Stombi”, un’importante arteria che collega lo svincolo di Firmo dell’Autostrada del Mediterraneo con la statale 106 a Sibari. Gaeta.it - Grave incidente stradale a Cassano allo Ionio: un minore ferito mentre era alla guida di un suv Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unsi trova in condizioni critiche a seguito di unavvenuto nella mattinata di oggi a, comune in provincia di Cosenza. L’ha coinvolto il suv Toyota condotto dal ragazzo, il quale ha impattato con una Ford su cui viaggiavano tre persone. La collisione ha suscitato preoccupazione nella comunità locale e ha comportato l’attivazione di un vasto intervento di soccorso e viabilità . Il sinistroe i soccorsi La dinamica dell’è attualmente oggetto di indagini da parte delle autorità competenti. I fatti si sono svolti lungo la statale 534 “Di Cammarata e degli Stombi”, un’importante arteria che collega lo svincolo di Firmo dell’Autostrada del Mediterraneo con la statale 106 a Sibari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Quattro feriti e traffico in tilt : grave incidente sulla tangenziale - Sull’arteria stradale si sono formati circa cinque chilometri di coda in direzione Sud, come leggiamo su Milano Today. L’impatto, che ha coinvolto diverse auto, è avvenuto tra le uscite 6 SP 59 Corsico Gaggiano e A7 Famagosta Assago, causando quattro feriti e mandando il traffico in tilt. I feriti, tre uomini di 20, 38 e 65 anni e una donna di 63, sono stati trasportati al Policlinico per ... (Urbanpost.it)

Incidente frontale tra un tir e un'auto in tangenziale : l'automobilista è grave - PORTOGRUARO (VENEZIA) - Scontro frontale tra Tir e auto sulla tangenziale di Portogruaro: un ferito grave. Oggi pomeriggio, 14 ottobre, verso le 15.15, un grave incidente ha bloccato la tangenziale... (Ilgazzettino.it)

Grave incidente stradale a Roma : auto si ribalta - due feriti in codice rosso -  . Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia locale del gruppo Prati e i soccorritori del 118. Scontro tra auto e moto in zona Prati, le vittime trasportate in ospedale in gravi condizioni Questa mattina, intorno alle 8:30, un grave incidente stradale ha coinvolto un’auto e una moto in zona Prati, a Roma. (Romadailynews.it)