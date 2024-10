Gratta e Vinci, “Vinti 10 milioni di euro”. Ma qualcosa non quadra: la scoperta choc (Di martedì 15 ottobre 2024) Truccano un Gratta e Vinci da 10 milioni: scoperti e denunciati – Clamorosa vicenda in Puglia, dove tre amici, conVinti di aver vinto 10 milioni di euro grazie a un Gratta e Vinci Maxi Miliardario, si sono ritrovati nei guai. La loro gioia è durata poco: dopo essersi presentati da un notaio per incassare la presunta Vincita, la realtà dei fatti è emersa e per loro si è messa davvero male. A riportare la curiosa e drammatica vicenda è stata la Gazzetta del Mezzogiorno, che ha spiegato nel dettaglio cosa è successo. Tre amici dichiarano di aver vinto 10 milioni, ma la scoperta è sconvolgente I tre uomini, un 51enne di Martina Franca (Taranto) e due amici di Ceglie Messapica (Brindisi), rispettivamente di 46 e 47 anni, hanno annunciato al notaio di aver vinto la cifra record di 10 milioni di euro. Urbanpost.it - Gratta e Vinci, “Vinti 10 milioni di euro”. Ma qualcosa non quadra: la scoperta choc Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Truccano unda 10: scoperti e denunciati – Clamorosa vicenda in Puglia, dove tre amici, condi aver vinto 10digrazie a unMaxi Miliardario, si sono ritrovati nei guai. La loro gioia è durata poco: dopo essersi presentati da un notaio per incassare la presuntata, la realtà dei fatti è emersa e per loro si è messa davvero male. A riportare la curiosa e drammatica vicenda è stata la Gazzetta del Mezzogiorno, che ha spiegato nel dettaglio cosa è successo. Tre amici dichiarano di aver vinto 10, ma laè sconvolgente I tre uomini, un 51enne di Martina Franca (Taranto) e due amici di Ceglie Messapica (Brindisi), rispettivamente di 46 e 47 anni, hanno annunciato al notaio di aver vinto la cifra record di 10di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tre amici tentano la truffa del gratta e vinci : la storia di un inganno che finisce in manette - Ogni tagliando è dotato di numeri stampati che devono corrispondere ai numeri visibili una volta che la striscia argentata viene grattata via. La loro audacia ha attirato l’attenzione della commissione incaricata di controllare le vincite, che ha subito rilevato anomalie nel biglietto. La metodologia abbracciata dai funzionari, precedentemente formati su come identificare frodi potenziali, ha ... (Gaeta.it)

“Abbiamo vinto 10 milioni di euro”. Gratta e vinci - per tre amici finisce male : la scoperta all’incasso - Ad intervenire sulla questione è stata la commissione che controlla i biglietti vincenti della lotteria nazionale. Spetterà ai tre amici, presunti truffatori, dire come sono andati realmente i fatti. Sono state fatte le accurate verifiche e ciò che si è scoperto ha messo nei guai i tre uomini, che ora rischiano tantissimo. (Caffeinamagazine.it)

Incollano numeri vincenti sul gratta e vinci - si assegnano premio da 10 milioni e vanno dal notaio - 3 indagati - L'assurda vicenda vede come scenario la Puglia e come protagonisti tre scommettitori finiti sotto inchiesta e ora a processo con l'accusa di falso. Avrebbero sostituito i due numeri rimanenti del loro biglietto per assegnarsi il premio massimo da ben 10 milioni di euro.Continua a leggere . (Fanpage.it)