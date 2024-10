Romadailynews.it - Grande successo per il party Titanus 120 all’Hotel de La Ville

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’HOTEL DE LAHANNO OMAGGIATO IL CINEMA IN OCCASIONE DEI 120 ANNI DELLA CASA DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA Un trionfo di stellede Lanella notte del 14 ottobre 2024, dedicata alCinema e alla celebrazione dei 120 anni della, la prima casa di produzione e distribuzione cinematografica italiana fondata nel 1904 da Gustavo Lombardo. L’evento, che ha segnato l’inizio dell’Ottobre capitolino del Cinema, includendo la Festa del Cinema di Roma e il Mia Market, si è svolto nella suggestiva cornice dell’indirizzo Rocco Forte Hotels di via Sistina, situato in cima alla scalinata di Trinità dei Monti con una vista mozzafiato sulla Città Eterna.