Grande Fratello, il "segreto" di Enzo Paolo Turchi e il confronto con Carmen Russo (Di martedì 15 ottobre 2024) La scoperta di Carmen Russo in diretta. Cosa è successo? La presunta crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo è stata affrontata duranta la puntata del Grande Fratello, trasmessa il 14 ottobre su Canale 5. È stata una settimana intensa per la coppia, soprattutto per il coreografo che ha provato tanta gelosia nei confronti

