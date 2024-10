Gli strascichi di The Apprentice: il regista responde a Donald Trump (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente uscita di The Apprentice ha sollevato discussioni e polemiche, specialmente a causa delle critiche espresse da Donald Trump nei confronti del film. Il regista Ali Abbasi ha colto l’occasione per rispondere all’ex presidente, sfruttando l’attenzione mediatica generata dalla controversia. Questo biopic, che racconta il legame tra un giovane Trump e il suo avvocato Roy Cohn, ha debuttato negli Stati Uniti con risultati al botteghino molto deludenti, aprendo il dibattito sulla sua ricezione critica e sull’influenza della politica nel mondo del cinema. La risposta del regista Ali Abbasi Ali Abbasi, il regista danese-iraniano di The Apprentice, ha reagito alle affermazioni di Trump, sottolineando che, nonostante il flop commerciale, il film ha riscosso un interesse superiore rispetto agli eventi pubblici dell’ex presidente. Gaeta.it - Gli strascichi di The Apprentice: il regista responde a Donald Trump Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente uscita di Theha sollevato discussioni e polemiche, specialmente a causa delle critiche espresse danei confronti del film. IlAli Abbasi ha colto l’occasione per rispondere all’ex presidente, sfruttando l’attenzione mediatica generata dalla controversia. Questo biopic, che racconta il legame tra un giovanee il suo avvocato Roy Cohn, ha debuttato negli Stati Uniti con risultati al botteghino molto deludenti, aprendo il dibattito sulla sua ricezione critica e sull’influenza della politica nel mondo del cinema. La risposta delAli Abbasi Ali Abbasi, ildanese-iraniano di The, ha reagito alle affermazioni di, sottolineando che, nonostante il flop commerciale, il film ha riscosso un interesse superiore rispetto agli eventi pubblici dell’ex presidente.

The Apprentice - il soggiorno del regista nell'hotel di Donald Trump : "In realtà la suite è sporca" - Ali Abbasi ha pernottato nell'hotel dell'ex presidente USA per il biopic e ha criticato lo stato in cui ha trovato la stanza. Ali Abbasi, regista iraniano del controverso biopic sull'ex boss della Casa Bianca interpretato da Sebastian Stan, The Apprentice - Alle origini di Trump, ha scelto di soggiornare al Trump International Hotel & Tower per la première del film a New York. (Movieplayer.it)

The Apprentice : il regista Ali Abbasi deluso dall'hotel di Trump a New York - sporco e piuttosto basico - Ali Abbasi, regista di The Apprentice, ha soggiornato presso il Trump International Hotel and Tower e lo ha trovato meno lussuoso di come immaginava, denunciando sporcizia e trascuratezza. (Comingsoon.it)