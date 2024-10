Ilgiorno.it - Giovani cantanti lirici, AsLiCo pubblica il bando 2025

(Di martedì 15 ottobre 2024) Como, 15 ottobre 2024 – In 75 anni,ha selezionato e lanciato grandi talenti della lirica italiana. Ora è statoto ilper, con iscrizioni aperte da domani (16 ottobre), al 25 novembre. Il limite di età è di 32 anni, per partecipare al concorso internazionale che si articola in due sezioni. (qui puoi scaricare ilcompletoto online), Nel concorso per ruoli le opere saranno “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti e “I puritani” di Vincenzo Bellini, per la Stagione d’Opera-2026 di OperaLombardia, e “Falstaff” di Giuseppe Verdi, per Opera domani. Per il concorso voci emergenti, i vincitori potranno prendere parte alle attività diquali Opera Education, Festival Como Città della Musica 2024, concerti lirico-sinfonici, nonché alla Stagione Lirica per i ruoli non assegnati in Concorso.