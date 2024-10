Ilfattoquotidiano.it - “Gentiloni nominato commissario con l’aiuto di FdI”: Meloni ricorda solo ciò che le conviene per convincere il Pd a votare Fitto in Ue

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il via libera della commissione giuridica del Parlamento europeo alla candidatura di Raffaelea nuovoeuropeo non tranquillizza il governo. Tanto che Giorgia, nel corso delle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha lanciato un appello alla responsabilità a tutte le forze politiche italiane, in particolar modo al Pd, affinché diano sostegno al ministro per la sua entrata a Palazzo Berlaymont. Per farlo hato come, nel 2019, quando designato per un posto nella squadra di Ursula von der Leyen era il Dem Paolo, anche Fratelli d’Italia, e nello specifico, si spesero in favore del candidato italiano all’interno del loro gruppo di appartenenza, quello dei Conservatori.