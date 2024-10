Gasparri: "Irlanda è diventata paradiso fiscale, non può pagarne le spese pensionato calabrese" (Di martedì 15 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "L'Irlanda è diventata un paradiso fiscale per i colossi del web, non può pagarne le spese il pensionato calabrese". Così Gasparri in aula al Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Gasparri: "Irlanda è diventata paradiso fiscale, non può pagarne le spese pensionato calabrese" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2024 "L'unper i colossi del web, non puòleil". Cosìin aula al Senato. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

