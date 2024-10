Filosofia e film: "Così i ragazzi vedono il mondo" (Di martedì 15 ottobre 2024) di Maria Cristina Capaccioli Sulla locandina l’immagine del barattolo di nutella di Nanni Moretti, ad aprire la rassegna la strana e dolce Amélie (nella foto in alto), altri titoli cult per un ricco programma a tema nostalgia. Dopo il successo strepitoso delle edizioni precedenti, torna stasera "Filosofia al cinema", un’iniziativa promossa dal corso di studi aggregato in Filosofia e Filosofia e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, in collaborazione con il Cinema Arsenale (vicolo Scaramucci 2, www.arsenalecinema.com), che si svolgerà fino al 10 dicembre ogni due martedì alle 20.30. A grande richiesta, la quarta edizione è già programmata per la primavera 2025. Tutto è nato dalla professoressa Alessandra Fussi, presidente del corso di studi che ha pensato che il cinema potesse essere un medio per la riflessione filosofica. Lanazione.it - Filosofia e film: "Così i ragazzi vedono il mondo" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) di Maria Cristina Capaccioli Sulla locandina l’immagine del barattolo di nutella di Nanni Moretti, ad aprire la rassegna la strana e dolce Amélie (nella foto in alto), altri titoli cult per un ricco programma a tema nostalgia. Dopo il successo strepitoso delle edizioni precedenti, torna stasera "al cinema", un’iniziativa promossa dal corso di studi aggregato ine Forme del Sapere dell’Università di Pisa, in collaborazione con il Cinema Arsenale (vicolo Scaramucci 2, www.arsenalecinema.com), che si svolgerà fino al 10 dicembre ogni due martedì alle 20.30. A grande richiesta, la quarta edizione è già programmata per la primavera 2025. Tutto è nato dalla professoressa Alessandra Fussi, presidente del corso di studi che ha pensato che il cinema potesse essere un medio per la riflessione filosofica.

