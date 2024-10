Ester Raimondi morta a 15 anni: si indaga per omicidio colposo (Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo, 15 ottobre 2024 – Sulla morte di Ester Raimondi la Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo. La quindicenne di Mozzanica è morta domenica mattina, 13 ottobre scorso, all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Trentasei ore prima, alla comparsa di alcuni dolori all’addome, si era rivolta al Pronto soccorso di Treviglio dove era stata visitata e dimessa con una diagnosi di virus influenzale. Il sabato mattina la ragazza aveva perso i sensi a più riprese: con l’eliambulanza era stata quindi trasferita al Papa Giovanni e lì, dalle 13, sottoposta a una lunga operazione. Domenica il decesso. L’inchiesta Ora la Procura ha aperto un’inchiesta, affidata al pm Carmen Santoro. Un atto dovuto (i familiari non hanno presentato alcuna denuncia alla magistratura) per chiarire eventuali responsabilità per capire i tempi e le modalità delle visite. Ilgiorno.it - Ester Raimondi morta a 15 anni: si indaga per omicidio colposo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo, 15 ottobre 2024 – Sulla morte dila Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per. La quindicenne di Mozzanica èdomenica mattina, 13 ottobre scorso, all'ospedale Papa GiovXXIII di Bergamo. Trentasei ore prima, alla comparsa di alcuni dolori all’addome, si era rivolta al Pronto soccorso di Treviglio dove era stata visitata e dimessa con una diagnosi di virus influenzale. Il sabato mattina la ragazza aveva perso i sensi a più riprese: con l’eliambulanza era stata quindi trasferita al Papa Giove lì, dalle 13, sottoposta a una lunga operazione. Domenica il decesso. L’inchiesta Ora la Procura ha aperto un’inchiesta, affidata al pm Carmen Santoro. Un atto dovuto (i familiari non hanno presentato alcuna denuncia alla magistratura) per chiarire eventuali responsabilità per capire i tempi e le modalità delle visite.

