Ester morta a 15 anni, il racconto disperato della mamma: “Vomitava nero, per i medici non era grave” (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono tutti sotto choc per l’addio a Ester Raimondi, la ragazza di appena 15 anni morta dopo un malore. Lei si era sentita male già precedentemente e si era recata al pronto soccorso, ma poi dall’ospedale erano arrivate le dimissioni, visto che per i medici si trattava di una banale influenza. Ma la realtà dei fatti è stata differente e purtroppo un altro malessere le è stato fatale. In un giorno e mezzo, come scritto dal sito Leggo, la situazione clinica di Ester Raimondi è peggiorata repentinamente fino a quando l’adolescente di 15 anni è purtroppo morta straziando la sua famiglia. E ora sta emergendo un’ipotesi che potrebbe spiegare le cause del decesso della minore. Ovviamente le indagini sono in corso per fare luce sulla vicenda. Leggi anche: “Non può essere reale”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sono tutti sotto choc per l’addio aRaimondi, la ragazza di appena 15dopo un malore. Lei si era sentita male già precedentemente e si era recata al pronto soccorso, ma poi dall’ospedale erano arrivate le dimissioni, visto che per isi trattava di una banale influenza. Ma la realtà dei fatti è stata differente e purtroppo un altro malessere le è stato fatale. In un giorno e mezzo, come scritto dal sito Leggo, la situazione clinica diRaimondi è peggiorata repentinamente fino a quando l’adolescente di 15è purtroppostraziando la sua famiglia. E ora sta emergendo un’ipotesi che potrebbe spiegare le cause del decessominore. Ovviamente le indagini sono in corso per fare luce sulla vicenda. Leggi anche: “Non può essere reale”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A scuola rose bianche per Ester - morta a 15 anni : “L’anima della classe - una fortuna averla come studentessa” - Una foto della sua amata Ester, in sottofondo la canzone ‘Angelo’ di Francesco Renga e una scritta accompagnata da un cuoricino: “Vola più in alto che puoi”. Mozzanica. Sabato la situazione si è aggravata. Il Papa Giovanni ha disposto degli accertamenti necroscopici e in caso di anomalie queste dovranno essere segnalate alle autorità competenti. (Bergamonews.it)

Ester Raimondi morta a 15 anni a Mozzanica - per i medici aveva l'influenza : il decesso poco dopo le dimissioni - Ester Raimondi, 15 anni, è morta a Mozzanica, Bergamo, dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso: i medici credevano avesse un virus influenzale. (Notizie.virgilio.it)

Morta dopo aver mangiato un piatto di tortellini in un ristorante italiano all’estero - Un dramma inaspettato che ha sconvolto il marito, rimasto stupito da quanto avvenuto improvvisamente alla povera moglie. Una donna, dopo aver mangiato un piatto di tortellini in un ristorante italiano, ha accusato un malore che l’ha portata alla morte Andrea, madre di due figli, non vedeva l’ora di trascorrere la serata mensile con un’amica lo scorso 7 settembre. (Cityrumors.it)