Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo al GF spiazzano Alfonso Signorini: “Abbiamo fatto l’amore nella Casa” (Di martedì 15 ottobre 2024) Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo nella puntata del Grande Fratello di lunedì 14 ottobre hanno raccontato di aver fatto l'amore due sere prima. Alfonso Signorini è rimasto spiazzato: "Gli autori non sono venuti a dirmi niente, questa cosa mi preoccupa". Fanpage.it - Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo al GF spiazzano Alfonso Signorini: “Abbiamo fatto l’amore nella Casa” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024)puntata del Grande Fratello di lunedì 14 ottobre hanno raccontato di averl'amore due sere prima.è rimasto spiazzato: "Gli autori non sono venuti a dirmi niente, questa cosa mi preoccupa".

Grande Fratello 2024 - il confronto tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo | Video Mediaset - . Io accetto i miei anni, la mia situazione e vita». Signorini domanda: «ma perchè lui dice ‘io ho una certa età, non ballo più, non me la sento di fare le cose, leggo nei suoi occhi un senso di insoddisfazione’», ma lei ribatte «legge male, abbiamo fatto di tutto insieme. Se sono ancora qui è grazie a lui». (Superguidatv.it)

Grande Fratello - il “segreto” di Enzo Paolo Turchi e il confronto con Carmen Russo - La scoperta di Carmen Russo in diretta. Cosa è successo? La presunta crisi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo è stata affrontata duranta la puntata del Grande Fratello, trasmessa il 14 ottobre su Canale 5. È stata una settimana intensa per la coppia, soprattutto per il coreografo che ha provato tanta gelosia nei confronti […]. (Sbircialanotizia.it)

Grande Fratello - il “segreto” di Enzo Paolo Turchi e il confronto con Carmen Russo - Lo dirò ad Alfonso a cena fuori. Enzo Paolo Turchi ha poi aggiunto: “Io c’ho un altro problema che tu non sai e non dirò mai. È stata una settimana intensa per la coppia, soprattutto per il coreografo che ha provato tanta gelosia nei confronti del concorrente Clayton Norcross. . Con queste parole Carmen Russo rassicura il marito Enzo Paolo. (Dailyshowmagazine.com)