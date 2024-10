Elezioni Amministrative ad Anzio, Stefano Bertollini è il candidato sindaco unitario del centrodestra (Di martedì 15 ottobre 2024) Anzio, 15 ottobre 2024 – “I partiti e i movimenti di centrodestra di Anzio, al termine di una serie di consultazioni politiche, nel rispetto dei valori che lo hanno unito sia sul piano nazionale che regionale ha deciso di candidare a sindaco l’Avv. Stefano Bertollini, con il quale si è trovata totale unità di vedute sia politiche che programmatiche per il rilancio della città di Anzio“. Lo si legge in una nota congiunta dei segretari provinciali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. “Un grazie di cuore va al Generale Crescenzo Nardone per la disponibilità manifestata, – si legge ancora nella nota – ma con il quale non si è trovata la sintesi su una progettualità condivisa da tutti. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – “I partiti e i movimenti didi, al termine di una serie di consultazioni politiche, nel rispetto dei valori che lo hanno unito sia sul piano nazionale che regionale ha deciso di candidare al’Avv., con il quale si è trovata totale unità di vedute sia politiche che programmatiche per il rilancio della città di“. Lo si legge in una nota congiunta dei segretari provinciali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. “Un grazie di cuore va al Generale Crescenzo Nardone per la disponibilità manifestata, – si legge ancora nella nota – ma con il quale non si è trovata la sintesi su una progettualità condivisa da tutti.

