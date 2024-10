Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Sansuini: "Urbania, punti pesanti». Mariotti (K-Sport): "Serie utile»

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Approfittando dello scivolone casalingo della Maceratese e in virtù del successo ottenuto contro l’Urbino il Chiesanuova si assesta in solitaria in vetta alla classifica. Un altro passo avanti anche per l’alla sua quarta vittoria consecutiva e ora a meno 2 dalla capolista. Da registrare anche il successo della Ke il primo punto della nuova stagione dell’Alma J.Fano.. La graduatoria, anche se si sono giocate solo 6 partite è già sfilata ed indicativa delle reali forze in campo.. "Bella vittoria – dice il giorno dopo il successo contro il Montegranaro, il patron dell’(foto) Jacopo– treperché sono arrivati contro un avversario forte, ben organizzato con delle ottime individualità e messa ben in campo.