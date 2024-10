Dybala può dire addio, offerta per gennaio: ribaltone in casa Roma (Di martedì 15 ottobre 2024) Dybala sempre più lontano dalla Roma: il futuro dell’attaccante argentino si fa sempre più chiaro, e già a gennaio la Joya può lasciare la Capitale. Sembra ormai arrivata la parola fine per la storia di Paulo Dybala alla Roma. Arrivato con grande clamore dalla Juventus nell’estate del 2022, l’argentino ha vissuto gioie e dolori in giallorosso, ma ormai pare ai margini del progetto tecnico. E adesso una nuova destinazione si palesa all’orizzonte per il suo futuro. Dopo la mancata cessione che era stata prospettata pochi mesi fa, gennaio 2025 potrebbe essere il momento della separazione definitiva. Arriva il momento del saluto per Dybala? (LaPresse) TvPlay.itIn estate, la Roma aveva infatti già provato a cedere la Joya in Arabia Saudita, ma l’attaccante, che compirà 31 anni il mese prossimo, aveva rifiutato. Tvplay.it - Dybala può dire addio, offerta per gennaio: ribaltone in casa Roma Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di martedì 15 ottobre 2024)sempre più lontano dalla: il futuro dell’attaccante argentino si fa sempre più chiaro, e già ala Joya può lasciare la Capitale. Sembra ormai arrivata la parola fine per la storia di Pauloalla. Arrivato con grande clamore dalla Juventus nell’estate del 2022, l’argentino ha vissuto gioie e dolori in giallorosso, ma ormai pare ai margini del progetto tecnico. E adesso una nuova destinazione si palesa all’orizzonte per il suo futuro. Dopo la mancata cessione che era stata prospettata pochi mesi fa,2025 potrebbe essere il momento della separazione definitiva. Arriva il momento del saluto per? (LaPresse) TvPlay.itIn estate, laaveva infatti già provato a cedere la Joya in Arabia Saudita, ma l’attaccante, che compirà 31 anni il mese prossimo, aveva rifiutato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Roma - Dybala e Paredes verso l’Argentina? - Il calciomercato in uscita della Roma potrebbe spiccare il volo con Paredes e Dybala che potrebbero essere i prossimi partenti in direzione Argentina L'articolo Calciomercato Roma, Dybala e Paredes verso l’Argentina? proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)

Roma-Inter - oggi test per Dybala. Poi per Juric due notizie – CdS - it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Roma-Inter, oggi test per Dybala. (Inter-news.it)

Roma - buone notizie per Juric : Dybala torna in gruppo - ci sarà contro l'Inter - Paulo Dybala tornerà in gruppo a partire da domani, tornando a essere a disposizione del tecnico della Roma Ivan Juric in vista della prossima... (Calciomercato.com)