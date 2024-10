Dal Milan alla Roma: la Juve è stata avvisata (Di martedì 15 ottobre 2024) Il calciomercato di gennaio inizia già ad infiammarsi: minaccia dalla Roma per la Juventus, occhio al trasferimento dal Milan Inizia la settimana che ci condurrà verso la ripartenza del campionato di Serie A, dopo la pausa per le nazionali. Nel frattempo, le squadre nostrane continuano a lavorare sul campo per farsi trovare pronte. Riflettendo anche su cosa fare all’esterno del terreno di gioco e nello specifico sul calciomercato, tracciando le prime linee guida per la sessione di gennaio. Cristiano Giuntoli (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Qualche movimento in serbo, di sicuro, per la Juventus, che ha sì compiuto una campagna acquisti di grande rilievo in estate, ma sarà verosimilmente obbligata lo stesso a qualche ritocco sostanziale. Calciomercato.it - Dal Milan alla Roma: la Juve è stata avvisata Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il calciomercato di gennaio inizia già ad infiammarsi: minaccia dper lantus, occhio al trasferimento dalInizia la settimana che ci condurrà verso la ripartenza del campionato di Serie A, dopo la pausa per le nazionali. Nel frattempo, le squadre nostrane continuano a lavorare sul campo per farsi trovare pronte. Riflettendo anche su cosa fare all’esterno del terreno di gioco e nello specifico sul calciomercato, tracciando le prime linee guida per la sessione di gennaio. Cristiano Giuntoli (fonte: © LaPresse) – Calciomercato.it Qualche movimento in serbo, di sicuro, per lantus, che ha sì compiuto una campagna acquisti di grande rilievo in estate, ma sarà verosimilmente obbligata lo stesso a qualche ritocco sostanziale.

